Şırnak'ta son 15 günde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 61 bin 999 paket sigara ele geçirilirken 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta son 15 günde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 61 bin 999 paket sigara ele geçirilirken 14 şüpheli gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önleme çalışmaları kapsamında son 15 günde 33 bin 701 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği ve 14 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.



15 Ocak'ta Silopi İlçe Jandarma ekiplerince, H.T'ye ait işyerinde yapılan aramada 2 bin 798 paket, Uludere İlçe Jandarma ekiplerince de araziye gizlenmiş 25 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık suçları ile haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen operasyonlara aralıksız devam edildiği kaydedildi.