Cudi Dağı kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 3 mağarada mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 mağarada mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.



İl Jandarma Komutanlığınca Cudi Dağı Boyunkaya köyü kırsalında, teröristlere yönelik "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Halit Özçelik"in adının verildiği operasyon düzenlendi.



Operasyonda, örgütün kullandığı 3 mağarada 15 kalaşnikof mermisi, 6 sırt çantası, fırın, el yapımı patlayıcı düzeneği, 15 şemsiye, 2 piknik tüpü, 3 pil bloku, şarjör, silah dipçiği, kablo ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.



Malzemeleri imha eden güvenlik güçleri, mağaraları da kullanılamaz hale getirdi.