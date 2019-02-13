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Şırnak'ta mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Cudi Dağı kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 3 mağarada mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Şırnak'ta mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 mağarada mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

İl Jandarma Komutanlığınca Cudi Dağı Boyunkaya köyü kırsalında, teröristlere yönelik "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Halit Özçelik"in adının verildiği operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün kullandığı 3 mağarada 15 kalaşnikof mermisi, 6 sırt çantası, fırın, el yapımı patlayıcı düzeneği, 15 şemsiye, 2 piknik tüpü, 3 pil bloku, şarjör, silah dipçiği, kablo ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Malzemeleri imha eden güvenlik güçleri, mağaraları da kullanılamaz hale getirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #şırnak
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