Şırnak Kumçatı' da sağanak yağış ile taşan dereyi geçmeye çalışan ve çoban oldukları belirtilen 2 çocuk sulara kapılarak kayboldu. Kumçatıda suya kapılarak kaybolan 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Kumçatı beldesinde yaşayan ve henüz isimleri öğrenilemeyen 15-16 yaşlarındaki iki çoban, bugün sabah saatlerinde Besta Sor Deresi'nden geçmeye çalışırken, suya kapıldı.



Aşırı yağış nedeniyle suyun yükseldiği derede kaybolan çocukların bulunması için çalışma başlatıldı.



Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay yerine ulaşan AFAD ekiplerinin çalışmaları devam ederken, su seviyesinin yükselmesi ve aşırı yağış nedeniyle arama çalışmalarının güçlükle yapıldığı öğrenildi.



Şırnak Kumçatıda suya kapılarak kaybolan 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.



VALİ OLAY YERİNE GELEREK, BİLGİ ALDI



Sabah saatlerinde sürüsünü otlatmaya götüren Hacı Sirek'in şiddetli yağış nedeniyle geri dönmek istediği, Kumçatı Beldesi'nin girişine kadar geldiği ve dereden geçmeye çalışırken suya kapıldığı öğrenildi. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Belediye Başkan vekili Turan Bedirhanoğlu, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım da olay yerine gelerek, arama çalışmaları ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 2 çocuğun hayvanları otlatmak için gittiğini belirterek, "İki çocuğumuzun hayvanları suya düşüyor. Çocuklar hayvanları kurtarmaya çalışırken suya kapılıyorlar ve vefat ediyorlar. Çok üzgünüz, Allah rahmet etsin."dedi.