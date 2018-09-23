Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarına ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Beytüşşebap ilçesi Komate Vadisi Bevanik Pınarı kırsalında terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.



Operasyonda, PKK'lı teröristlere ait çuval içerisinde kayalıklar arasına gizlenmiş 6 uzun namlulu silah ve 6 şarjör ile 450 gram C4 patlayıcı bulundu.



Güvenlik güçlerince bölgede yürütülen operasyon sürüyor.