Şırnak'ta 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul çevrelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul önleri ve çevresinde operasyon başlatıldı.



Cizre merkezli yürütülen, özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda 21 uyuşturucu sokak satıcısı gözaltına alındı.



21 şüpheliden 6'sının 2015-2016 yıllarında terör örgütünün çukur barikat eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan adli işlem yapıldığı belirlendi.



Operasyonda 6 ruhsatsız tabanca, 700 gram eroin, 70 gram esrar, 19 uyuşturucu nitelikte hap, 150 gram çeşitli uyuşturucu madde, 9 bin 845 dolar, 8 bin 750 lira ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.