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Şırnak'taki Faraşin Yaylası'nda "Kuzu Kırpma Şenliği" düzenlendi

TSK'nın başarı operasyonlarıyla güvenli hale gelen Şırnak'taki Faraşin Yaylası'nda "Kuzu Kırpma Şenliği" düzenlendi. Şenlik güzel görüntülere sahne oldu.

Şırnak'taki Faraşin Yaylası'nda "Kuzu Kırpma Şenliği" düzenlendi

Yaylaya çıktılar, koyunları otlatmak için doğaya bıraktılar. Görüntüler bir zamanlar PKK tehdidi nedeniyle vatandaşın çıkamadığı Şırnak'taki Faraşin yaylasından...

Beytüşşebap ilçesinde başarılı operasyonlar sayesinde Faraşin Yaylası güvenli hale geldi.

2 bin 625 rakımlı yaylada "Kuzu kırpma şenliği" yapıldı.

Köylüler yeniden burada hayvan besleyip, yoğurt, süt elde edecek.

Halk oyunlarının da oynandığı şenlik, yarışmalarda dereceye girenlere hedilerinin verilmesiyle sona erdi.

Göçerlere ev sahipliği yapan yaylada geçen yıl 612 göçer konaklarken, bu yıl sayı bin 12'ye çıktı.


ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #şırnak #Hakkari #van
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