Şırnak Valiliği duyurdu: Geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

26 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olacak bu karar, Valilik tarafından yapılan açıklamayla kamuoyuna bildirildi.

Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Şırnak ili mülki sınırları içerisinde; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerle birlikte başkalarının hak ve özgürlüklerinin teminat altına alınması, genel asayişin korunması, şiddet olaylarının önünün geçilmesi ve yaşanabilecek olumsuz durumların engellenmesi amacıyla,

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesi (c) fıkrası ile

2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesine dayanarak, Şırnak Valiliği tarafından aşağıdaki alanlar geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir:

Merkez ilçe sınırlarındaki Bestler Dereler Bölgesi,

Merkez ve Güçlükonak ilçe sınırlarındaki Gabar Dağı Bölgesi,

Merkez, Silopi ve Cizre ilçe sınırlarındaki Cudi Dağı Bölgesi,

Merkez, Silopi ve Uludere ilçe sınırlarındaki Kurt Dağı Bölgesi,

Beytüşşebap ilçe sınırlarındaki Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş ve İncebeldağları bölgeleri,

Beytüşşebap ilçesindeki Altındağları Bölgesi,

Beytüşşebap ve Uludere ilçe sınırlarındaki Oymakaya Bölgesi.

Belirtilen bölgelere izinsiz girilmesi, can ve mal güvenliği açısından yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın, 12 Ocak 2025 (dahil) ile 26 Ocak 2025 (dahil) tarihleri arasında bu bölgelere girmemeleri önemle rica olunur. Yasağa uymayanlar hakkında, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66. maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır."