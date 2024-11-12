Şırnak Valiliği sıcak gelişmeyi duyurdu! Bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Şırnak Valiliği, kentteki bazı alanların "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, bu alanlara vatandaşların izinsiz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Şırnak Valiliği sıcak gelişmeyi duyurdu! Bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
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Şırnak Valiliği, kentteki vatandaşları yakından ilgilendiren önemli bir gelişmeyi kamuoyuna duyurdu.

Şırnak Valiliği, şehirdeki bazı alanların "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak merkez ilçe sınırlarındaki Bestler-Dereler, Güçlükonak sınırlarındaki Gabar Dağı, merkez, Cizre ve Silopi ilçeleri sınırlarındaki Cudi Dağı, Silopi ve Uludere ilçelerindeki Kurt Dağı, Beytüşşebap ilçe sınırlarındaki Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayaylası, İncebeldağları, Faraşin, Altındağları, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarındaki Oymakaya bölgesinin 13-27 Kasım'da geçici olarak özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Söz konusu bölgelerin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı bildirilen açıklamada, bu alanlara vatandaşların izinsiz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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