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Şırnak ve Lice'de 4 PKK'lı öldürüldü

Şırnak'ta PKK'lılar, jandarma komutanlığına taciz ateşi açtı. Cudi Dağına kaçmaya çalışan teröristler hava destekli operaysonla öldürüldü.

Şırnak ve Lice'de 4 PKK'lı öldürüldü

Güvenlik güçlerine taciz ateşi açan PKK'lılar, kaçamaya çalışırken etkisiz hale getirildi.

Bölücü terör örgütü üyeleri, Şırnak Millî Jandarma Komando Tabur Komutanlığına akşam saatlerinde taciz ateşi açtı.

Cudi Dağı Bölgesine kaçan örgüt üyelerini etkisiz hale getirmek için operasyon başlatıldı. İHA'lar, kaçmaya çalışan teröristleri Üçkiraz köyü kırsalında tespit etti.

Yakın hava desteği ile düzenlenen operasyonda 2 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Bir operasyonda Diyarbakır'da vardı.

Valilikten yapılan açıklamada Lice kırsalında tespit edilen bir grup PKK'lı ile sıcak temas sağlandığı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #iha #pkk
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