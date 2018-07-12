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Şırnak ve Mardin'de 5 terörist teslim oldu

Şırnak ve Mardin'de bölücü terör örgütü mensubu 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Şırnak ve Mardin'de 5 terörist teslim oldu

Şırnak ve Mardin'de bölücü terör örgütü mensubu 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü yurt içi terörle mücadele harekatına ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Güçlükonak ilçesinde ise güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında bir adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde de Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
 

Kaynak: AA
Etiketler; #şırnak #mardin
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