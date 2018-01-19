Karne heyacanı Şırnak'taki öğrenciler de yaşadı...



Görüntüler, "Tümgeneral Ömer Keçecigil İlk ve Orta Okulu"ndan...Miniklerin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.



Karne dağıtım törenine 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı da katıldı.



Tümgeneral, öğrencilere tatil öncesi hem öğüt verdi hem de fotoğraf çekildi.



Burası da Silopi ilçesindeki Gazipaşa İlkokulu... Birinci sınıflar bir ilki yaşadı, ilk karnelerini aldı.



O öğrencilerin arasında Seyfullah Yakaomar da vardı. Yakaomar'ı Türkiye bu fatoğrafla tanımıştı. 2015 yılındaki hendek operasyonlarında Binbaşı Necmettin Tetik, onun üşüdüğü farketmiş, ellerini nefesiyle ısıtmıştı.



Dersleri iyi olan Seyfullah, komutanına selam göndermeyi ihmal etmedi.



Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde buruk karne heyecanı vardı.



Geçen yıl Necmettin Yılmaz'ın elinden karne alan öğrencileri, bu yıl sınıf öğretmeni Ali Canpolat'tan aldı.



Üzgünlerdi, PKK tarafından katledilen öğretmenlerini sevgiyle andılar.



Onlar Necmettin öğretmenin izinden gitmeye devam ediyorlar.







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