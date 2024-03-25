Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 29 gözaltı

Şırnak’ta yapılan kaçakçılık operasyonlarında 29 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 29 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemeye el konuldu.
Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 21,50 gram metamfetamin, 2 adet bong, 4 bin 958 paket sigara, 181 adet elektronik sigara, 181 adet muhtelif emtia, 5 adet cep telefonu ve 14 kilo kaçak çay ele geçirildi.

Operasyonlarda, 25 şüpheli kaçakçılık, 2 şüpheli asayiş, 1 şüpheli terör ve 1 şüpheli sahte vize ile ülkemize giriş yapmaya çalışma suçundan olmak üzere toplam 29 şüpheli yakalanarak yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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