Şırnak'ta dev jandarma operasyonu: 27 tutuklama

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Asayiş ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ile 6 ilçede bir hafta süren kapsamlı operasyonlara imza attı. Yürütülen ortak çalışmalarda toplam 54 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİNLERCE KAÇAK ÜRÜN VE DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİ

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 16-22 Şubat tarihleri arasında belirlenen 7 şüphelinin ev, eklenti ve araçlarında detaylı arama yaptı. Yapılan aramalarda büyük miktarda kaçak malzeme ve suç unsuru bulundu. Ekipler; 75 gram skunk, 2 adet altın sikke, 58 bin 490 dolar, 71 adet cep telefonu, 25 bin 39 adet bandrolsüz sigara, 138 adet elektronik sigara ve likiti ile 50 kilo nargile tütününe el koydu.

Ayrıca aynı aramalarda 1232 adet muhtelif hırdavat malzemesi, 2 bin 848 adet çeşitli tekstil malzemesi, 2 bin 619 adet kozmetik ve süs eşyası ile 871 adet farklı gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Bu suç unsurlarıyla bağlantılı olarak 7 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonların asayiş boyutunda ise Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri harekete geçti. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden haklarında yakalama kararı bulunduğu tespit edilen 47 şüpheli, JASAT ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan toplam 54 kişi arasında, hakkında kesinleşmiş 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan bir şahsın da yer aldığı bildirildi. Emniyetteki sorguları ve adli işlemleri tamamlanan şüphelilerden, haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan toplam 27 kişi mahkemece tutuklandı.