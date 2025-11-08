Şırnak’ta feci kaza: Servis minibüsüyle hafif ticari araç çarpıştı, 13’ü çocuk 19 yaralı

Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü Kavşağı'nda meydana gelen feci kazada, özel bir rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan 19 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Şırnak’ta feci kaza: Servis minibüsüyle hafif ticari araç çarpıştı, 13’ü çocuk 19 yaralı
Şırnak'ta bir minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 13'ü çocuk olmak üzere toplam 19 kişi yaralandı.

Kaza, Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü Kavşağı'nda gerçekleşti. Nezir Y. idaresindeki 33 AFY 551 plakalı ve özel bir rehabilitasyon merkezine ait olduğu öğrenilen servis minibüsü, Abdurrahman T.'nin kullandığı 61 AGZ 251 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

TÜM YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yapılan ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Kazada, servis minibüsünde bulunan 13 çocuğun yanı sıra araç sürücülerinin de aralarında bulunduğu toplam 19 kişinin yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla alınarak Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ve tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

şırnak trafik kazası
