Şırnak'ta kayıp alarmı: 28 yaşındaki genç kadın 5 gündür aranıyor

Şırnak'ın İdil ilçesinde ikamet eden 28 yaşındaki Sümeyye Çelik, 29 Aralık 2025 tarihinde evinden ayrıldı. Genç kızın eve dönmemesi üzerine harekete geçen ailesi, 5 gündür Sümeyye Çelik'e ulaşmaya çalışıyor. İddiaya göre Çelik, evden ayrıldıktan sonra en son Batman'da görüldü.

"HENÜZ BİR HABER ALAMADIK"

Kız kardeşinin psikolojik sorunları olduğunu belirten ağabey Muhammed Çelik, kendi imkanlarıyla yaptıkları aramalardan sonuç alamayınca durumu emniyet güçlerine bildirdi. Süreci anlatan Muhammed Çelik, "Kardeşimi bulmak için her yeri aradık ancak haber alamadık. Haber alamayınca da polise kayıp başvurusunda bulunduk ancak bugün beşinci gün ve henüz kendisinden bir haber alamadık" dedi.

EN SON BATMAN OTOGARINDA GÖRÜLDÜ

Kardeşinin izine en son Batman Otogarı'nda rastlandığını kaydeden ağabey Çelik, Sümeyye'nin sağlık durumu nedeniyle endişelerinin arttığını vurguladı. Vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulunan Çelik, şunları söyledi: "Kardeşimin psikolojik sorunları var ondan dolayı da hayatından endişe ediyoruz. Hayırsever ve duyarlı vatandaşlarımızdan ricamız Sümeyye'yi gören veya yerini bilenlerin bize veya en yakın birimine haber vermelerini istiyoruz."