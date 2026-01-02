Şırnak'ta kayıp alarmı: 28 yaşındaki genç kadın 5 gündür aranıyor

Şırnak'ın İdil ilçesinde yaşayan ve geçtiğimiz Pazartesi günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 28 yaşındaki genç kız için arama çalışması başlatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Şırnak'ta kayıp alarmı: 28 yaşındaki genç kadın 5 gündür aranıyor
Yayınlanma:

Şırnak'ın İdil ilçesinde ikamet eden 28 yaşındaki Sümeyye Çelik, 29 Aralık 2025 tarihinde evinden ayrıldı. Genç kızın eve dönmemesi üzerine harekete geçen ailesi, 5 gündür Sümeyye Çelik'e ulaşmaya çalışıyor. İddiaya göre Çelik, evden ayrıldıktan sonra en son Batman'da görüldü.

"HENÜZ BİR HABER ALAMADIK"

Kız kardeşinin psikolojik sorunları olduğunu belirten ağabey Muhammed Çelik, kendi imkanlarıyla yaptıkları aramalardan sonuç alamayınca durumu emniyet güçlerine bildirdi. Süreci anlatan Muhammed Çelik, "Kardeşimi bulmak için her yeri aradık ancak haber alamadık. Haber alamayınca da polise kayıp başvurusunda bulunduk ancak bugün beşinci gün ve henüz kendisinden bir haber alamadık" dedi.

EN SON BATMAN OTOGARINDA GÖRÜLDÜ

Kardeşinin izine en son Batman Otogarı'nda rastlandığını kaydeden ağabey Çelik, Sümeyye'nin sağlık durumu nedeniyle endişelerinin arttığını vurguladı. Vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulunan Çelik, şunları söyledi: "Kardeşimin psikolojik sorunları var ondan dolayı da hayatından endişe ediyoruz. Hayırsever ve duyarlı vatandaşlarımızdan ricamız Sümeyye'yi gören veya yerini bilenlerin bize veya en yakın birimine haber vermelerini istiyoruz."

1.5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! İşte banka banka o liste...1.5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! İşte banka banka o liste...Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: "Pazartesi Trump ile görüşeceğim"Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: "Pazartesi Trump ile görüşeceğim"Gündem
şırnak kayıp
Günün Manşetleri
Rezervler 193 milyar doları aştı
"Pazartesi Trump ile görüşeceğim"
Yalova'da DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama
Hibe desteğinde rekor artış ve başvuru tarihi belli oldu
Bakan Uraloğlu 58 bin levhanın kaldırıldığını duyurdu
Kırmızı bültenle aranan 40 suçlu Türkiye'ye getirildi
İstanbul’da 5 ilçede okullar tatil edildi
Türkiye’nin en soğuk ili belli oldu
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı
İstanbul Havalimanı 2025’te zirveyi bırakmadı
Çok Okunanlar
68 il buz kesecek! 68 il buz kesecek!
2025’te konutun şampiyonu belli oldu 2025’te konutun şampiyonu belli oldu
1.5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! İşte banka banka o liste... 1.5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! İşte banka banka o liste...
2026 MTV zammı sonrası gözler bu listede 2026 MTV zammı sonrası gözler bu listede
Altın piyasasında ibre yukarı döndü Altın piyasasında ibre yukarı döndü