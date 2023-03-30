Şırnak'ta baharın gelişiyle ters laleler açtı

Baharın gelişiyle beraber 20 gün ömrü olan ters laleler çiçek açtı.



Endemik bitki türü olan ters lale çiçeği, yılın 20 günü hayatta kalabiliyor.



12 ay bekleyen çiçek türü, havaların ısınmasıyla beraber çiçek açıyor.



Bölgede açan ters laleler bu yıl da Doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilk durağı oldu.