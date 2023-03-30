Şırnak'ta baharın gelişiyle ters laleler açtı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde doğal olarak yetişen ve halk arasında "ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" diye bilinen ters laleler açtı. Doğaya renk veren ve içinizi ısıtan o "ters laleler" haberimizde...

Son Güncelleme:

Baharın gelişiyle beraber 20 gün ömrü olan ters laleler çiçek açtı.

Endemik bitki türü olan ters lale çiçeği, yılın 20 günü hayatta kalabiliyor.

12 ay bekleyen çiçek türü, havaların ısınmasıyla beraber çiçek açıyor.

Bölgede açan ters laleler bu yıl da Doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilk durağı oldu.

# Şırnak # ters lale # şırnak

Benzer Videolar

Iğdır'da kayısı ağaçları beyaza büründü Iğdır'da kayısı ağaçları beyaza büründü
Yozgat, Sivas ve Erzincan’da otobüs kazası Yozgat, Sivas ve Erzincan’da otobüs kazası
Yurtta kar ve soğuk hava etkili oldu Yurtta kar ve soğuk hava etkili oldu
Toki Tuzla kurasında sahipler belli oldu Toki Tuzla kurasında sahipler belli oldu
Tekirdağ’da parfüm fabrikasında yangın Tekirdağ’da parfüm fabrikasında yangın
Sahte iş ilanıyla 52 bin lira dolandırıldı Sahte iş ilanıyla 52 bin lira dolandırıldı
Kahramanmaraş'ta konteyner iş yerleri kurulacak Kahramanmaraş'ta konteyner iş yerleri kurulacak
Metrobüs parçalama görüntüleri tartışma yarattı! Metrobüs parçalama görüntüleri tartışma yarattı!
Avcılar'da otomobil iş yerine çarptı Avcılar'da otomobil iş yerine çarptı
İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonu İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonu
Et fiyatları neden artıyor? Et fiyatları neden artıyor?
İstanbul'da kar sürprizi! İstanbul'da kar sürprizi!
Çok Okunanlar
1 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
2 Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu!
3 Samsunspor - Pendikspor maçı ne zaman?
4 İstanbul için yeni tsunami senaryosu
5 Meteoroloji'den son dakika uyarısı!