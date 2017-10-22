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Şırnak’taki göçükte bir acı haber daha

Şırnak'ta 17 Ekim günü kömür ocağında meydana gelen göçükte can kaybı sayısı 8'e yükseldi. Göçükten yaralı olarak çıkarılan 18 yaşındaki Sıddık Kabak, hayatını kaybetti.

Şırnak’taki göçükte bir acı haber daha

Üzücü haber, salı günü gelmişti... 17 Ekim günü, Şırnak ile Cizre arasında, Cudi Dağı eteklerindeki kömür ocakları bölgesinde bulunan 3 No'lu açık kömür ocağında göcük yaşanmıştı.

Maden işçileri için herkes seferber olmuş, bölgeye çok sayıda UMKE, AFAD ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

7 işçi göçükten yaralı olarak çıkarılmış, birinin de cansız bedenine ulaşılmıştı.

Yaralı 7 işçiden 18 yaşındaki Sıddık Kabak dışında hiçbiri hayata tutunamadı.

Şırnak Devlet Hastanesinde 2 beyin ameliyatı geçirip Gaziantep'e sevk edilen Sıddık, günler süren yaşam mücadelesine yenik düştü.

Böylece göçükte hayatını kaybeden işçilerin sayısı 8'e yükseldi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #şırnak #göçük
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