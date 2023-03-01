Sis Ağrı’yı esir aldı
Ağrı'da etkili olan soğuk hava ve sis, yaşamı olumsuz etkiliyor
Soğuk hava nedeniyle nehir ve derelerin yüzeyi kısmen buzla kaplandı.
Ev ve iş yeri camlarının buz tuttuğu kentte, 2 gündür etkili olan sis ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Sürücüler, sis nedeniyle hızlarını düşürüp araç farlarını yakararak trafikte ilerlemeye çalışıyor.
Sis Ağrı’yı esir aldı pic.twitter.com/CJJI3lPisR— Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 1, 2023
Kaynak: Anadolu Ajansıİzmir'de suç örgütlerine darbe Hatay'da deprem İstanbul'da sis deniz ulaşımını etkiledi İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı