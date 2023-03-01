Soğuk hava nedeniyle nehir ve derelerin yüzeyi kısmen buzla kaplandı.

Ev ve iş yeri camlarının buz tuttuğu kentte, 2 gündür etkili olan sis ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Sürücüler, sis nedeniyle hızlarını düşürüp araç farlarını yakararak trafikte ilerlemeye çalışıyor.

Sis Ağrı’yı esir aldı pic.twitter.com/CJJI3lPisR — Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 1, 2023