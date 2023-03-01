Sis Ağrı’yı esir aldı

Ağrı'da etkili olan soğuk hava ve sis, yaşamı olumsuz etkiliyor

Sis Ağrı’yı esir aldı
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Soğuk hava nedeniyle nehir ve derelerin yüzeyi kısmen buzla kaplandı.
Ev ve iş yeri camlarının buz tuttuğu kentte, 2 gündür etkili olan sis ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Sürücüler, sis nedeniyle hızlarını düşürüp araç farlarını yakararak trafikte ilerlemeye çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# doğu anadolu
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