Şişhane metrosunda intihar girişimi: İstasyon kapatıldı

Sabah saatlerinde yaşanan olay nedeniyle Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda Şişhane istasyonu geçici olarak devre dışı bırakıldı.

Simge Sarıyar


Olay, saat 09.30 sıralarında Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerindeki Şişhane istasyonunda meydana geldi. İstasyonda bulunan bir kişi, trenin yaklaştığı sırada intihar girişiminde bulundu.

Yaşanan olay üzerine bölgeye acil durum ekipleri yönlendirildi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Şişhane istasyonu güvenlik gerekçesiyle geçici olarak işletmeye kapatıldı.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Olayın ardından Metro İstanbul yönetimi tarafından yolcuları bilgilendiren resmi bir açıklama yapıldı. Seferlerin işleyişine dair yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı: "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişhane istasyonu işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir"

