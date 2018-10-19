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Şişli'de 8 katlı bina tahliye edildi

İstanbul Şişli’de kolonu çatlayan 8 katlı apartman vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Binayla birlikte çevresindeki bazı apartmanlar güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

Şişli'de 8 katlı bina tahliye edildi

Önce ses duydular sonra çatlakları gördüler.

İstanbul Şişli'de 8 katlı binanın giriş katındaki kolonlar çatladı, apartmanda yaşayanlar apar topar tahliye edildi.

Feriköy Mahallesi Beyzade Sokağı'ndaki 8 katlı binanın, zemin kat kolonlarında henüz belirlenemeyen nedenle çatlaklar ve dökülmeler oluştu.

Durumu fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, zabıta ve itfaiye ekipleri geldi.

Ekipler, söz konusu bina ile çevresindeki bazı apartmanları güvenlik gerekçesiyle tahliye etti.

Daha sonra olay yerine gelen belediye mühendisleri, itfaiye ekipleriyle binanın zemin katında inceleme yaptı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #şişli #istanbul #feriköy mahallesi #beyzade sokağı
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