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Şişli'de çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'un Şişli ilçesinde iki katlı prefabrik atölyede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Şişli'de çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesindeki prefabrik atölyede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi'ndeki Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçesinde bulunan 2 katlı prefabrik atölyede, henüz belirlenemeyen  nedenle yangın çıktı. 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #şişli #yangın
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