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Şişli'de hareketli dakikalar

Şişli'de "tantanacılık" olarak bilinen kavga ediyormuş gibi davranarak dikkat dağıtıp hırsızlık yaparak bir turistin parasını çalan 4 kişiden 1'i vurularak diğeri kovalamaca sonunda yakalandı.

Şişli'de hareketli dakikalar

Olay Şişli Dolapdere Caddesi Gazino sokak üzerinde meydana geldi. Bir otelden çıkan turistin tantanacılık adı verilen yöntemle parasının çalındığı ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatan polis eşgale uyan şüphelileri kovalamaya başladı. 1 şüpheli ayağından vurularak bir şüpheli de kovalamaca sonunda yakalandı. Yaralı şüpheli ambulansla hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan şüpheli ise polis merkezine götürüldü. 2 kişi ise aranıyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #şişli
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