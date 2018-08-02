Olay Şişli Dolapdere Caddesi Gazino sokak üzerinde meydana geldi. Bir otelden çıkan turistin tantanacılık adı verilen yöntemle parasının çalındığı ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatan polis eşgale uyan şüphelileri kovalamaya başladı. 1 şüpheli ayağından vurularak bir şüpheli de kovalamaca sonunda yakalandı. Yaralı şüpheli ambulansla hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan şüpheli ise polis merkezine götürüldü. 2 kişi ise aranıyor.
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