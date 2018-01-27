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Şişli'de silahlı kavga: 2 ölü

Kavga sırasında tabancayla ateş ederek bir kişiyi öldüren kadın, daha sonra kendisini vurdu

Şişli'de silahlı kavga: 2 ölü

Şişli'de yabancı uyruklu bir kadın, sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyi silahla öldürdükten sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Gürcistan uyruklu 50 yaşındaki Janet X. ile sevgilisi olduğu ileri sürülen aynı yaştaki Orhan Atıç arasında İnönü Mahallesi Babil Sokağı'nda bir apartmanın giriş katında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Janet X, Atıç'ı tabancayla vurduktan sonra silahı kendisine doğrultup ateşledi.

İhbar üzerine söz konusu eve gelen polis ekipleri, Janet X. ile Atıç'ın öldüğünü belirledi.

Cesetler, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #şişli #kavga #intihar #cinayet
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