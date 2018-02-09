Bir grup kadın, Leyla Karal'ın iki gün önce eşi tarafından öldürüldüğü sokakta basın açıklaması yaptı

Şişli'de bir grup kadın, Leyla Karal'ın iki gün önce kocası tarafından öldürüldüğü sokakta basın açıklaması yaparak kadın cinayetlerine tepki gösterdi.



İstanbul Kadın Meclisi grubu, 19 Mayıs Mahallesi Aytekin Kotil Caddesi Eser Sokak'ta toplandı. Ellerinde pankart, karanfil ve Karal'ın fotoğrafları bulunan grup, çeşitli sloganlar attı. Bazı kadınların da Karal'ın öldürüldüğü gün elinde bulunan portakal poşetini temsilen içinde portakal bulunan poşet taşıdığı görüldü.



Grup adına konuşan Neslihan Turan, "Leyla Karal saldırıya uğrayarak öldürüldüğünde alışverişten dönüyordu, elinde portakal poşetleri vardı. Kadınlar hayatın içinde, olağan akışında, alışverişteyken, çalışırken ya öldürülüyor ya da saldırıya uğruyor. Leyla'nın katilinin indirim uygulanmadan ceza alması için davasının takipçisi olacağız." dedi.



Açıklamanın ardından, gruptakiler Karal'ın öldürüldüğü noktaya üzerinde fotoğrafının bulunduğu afişlerle karanfil bıraktı.