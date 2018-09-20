Şişli'de maskeli ve silahlı girdikleri döviz bürosundan 500 bin lira değerinde döviz gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye gönderildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 15 Eylül'de 19 Mayıs Mahallesi Halaskargazi Caddesi'ndeki döviz bürosunun maskeli ve silahlı kişilerce soyulmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Gasp olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan Rus vatandaşı Khalik B. ve Ermenistan vatandaşı Gevorg A. ile şüphelilere yardım ettiği öne sürülen ev sahibi Metin K. Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.



2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor



Olayın ardından çalışma başlatan polis, şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasından aracın kiralık olduğunu tespit etti. Şüphelilerin kimlik bilgilerinden Esenyurt'ta bir daire kiraladıkları belirlendi. Ev sahibi ile irtibata geçen polis ekiplerini oyalayarak şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen Metin K. gözaltına alındı.



Şüphelilerin polis ekiplerinden kaçmak için önce Kadıköy'de bir otele rezervasyon yaptırdığı, ardından Bursa'nın Orhangazi ve Gemlik ilçelerindeki otellerde de rezervasyon yaptırdıkları belirlendi.



Gemlik'teki otele düzenlenen baskınla Rus vatandaşı Khalik B. ve Ermenistan vatandaşı Gevorg A. yakalandı. Otelde yapılan aramada 144 bin lira değerinde döviz ele geçirildi.



Gözaltına alınan Rus vatandaşı Khalik B'nin 3,5 yıl polis akademisinde eğitim gördüğü öğrenildi.



Bu arada polis ekipleri olaya karışan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.