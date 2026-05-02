Şişli’de dehşet: Kayınvalide gelinini kurşun yağmuruna tuttu

Olay, bugün saat 13.30 sıralarında Şişli ilçesindeki Feriköy Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. Aynı evde birlikte yaşadıkları öğrenilen kayınvalide Menekşe Karabacak ile gelini Burçin Şahin arasında sebebi henüz tespit edilemeyen bir tartışma başladı. Evdeki gerilimin büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Menekşe Karabacak, silahını çekerek gelinine art arda birkaç kez ateş etti.

GELİN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevreden yapılan ihbarlar üzerine adrese hızla polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin evde yaptığı ilk kontrolde, kurşunların hedefi olan Burçin Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şahin'in cansız bedeni ambulansla hastaneye götürüldü. Cinayeti işleyen kayınvalide Menekşe Karabacak ise adrese intikal eden polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte olay yerinde gözaltına alındı.

Ekiplerin evdeki olay yeri inceleme çalışmaları devam ediyor.