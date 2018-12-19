Şişli’de bir gecekondunun çökmesi sonucu göçük altında kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, olay İncirdere Caddesi üzerinde meydana geldi.



Tek katlı gecekondunun bir kısmı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökmenin etkisiyle gecekonduda yaşayan 2 kişi göçük altında kaldı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri enkaz altında kalan 2 kişiyi kurtardı.



İlk tedavinin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.