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Şişli’de gecekondu çöktü

Şişli’de bir gecekondunun çökmesi sonucu göçük altında kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Şişli’de gecekondu çöktü

Alınan bilgiye göre, olay İncirdere Caddesi üzerinde meydana geldi. 

Tek katlı gecekondunun bir kısmı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökmenin etkisiyle gecekonduda yaşayan 2 kişi göçük altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri enkaz altında kalan 2 kişiyi kurtardı.

İlk tedavinin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #gecekondu #şişli
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