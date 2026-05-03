Şişli'de kan donduran vahşet: İfadesi ortaya çıktı!

İstanbul Şişli’ye bağlı Eskişehir Mahallesi, dün öğle saatlerinde dehşet dolu bir cinayete sahne oldu. 6 yıldır cezaevinde bulunan Haydarcan K.’nin dini nikahlı eşi Burçin Şahin (25), birlikte yaşadığı kayınvalidesi Menekşe K. (58) tarafından ruhsatsız silahla başından vurularak öldürüldü.

Olay yerindeki incelemelerde talihsiz kadının hayatını kaybettiği netleşirken, şüphelinin geçmişi ve olay sonrası yaptıkları infial yarattı.

KAN DONDURAN İFADE: "SEN NASIL YAPARSIN DEDİM"

Gözaltına alınan Menekşe K., emniyetteki ifadesinde cinayetin nedenini "aldatma şüphesi" olarak savundu. Gelinini, cezaevindeki oğlunu aldatmakla suçlayan zanlı, ifadesinde şu iddialarda bulundu:

"Oğlum 6 yıldır cezaevinde. Gelinimin mesajlaşmalarını görünce şüphelerim arttı. Kendisine 'Sen oğlumu nasıl aldatırsın, çocukların var utanmıyor musun' dedim. O da bana 'Yaparım' diyerek karşılık verdi. O an sinirlendim, dolaptaki silahı alıp ateş ettim."

CİNAYETİN ARDINDAN PENCEREDE SİGARA İÇTİ

İddiaya göre Menekşe K., 2 çocuk annesi Burçin Şahin’in başına iki el ateş ettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi pencereye çıktı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında, "Gelinimi öldürdüm, namusumu temizledim" diye bağıran zanlının, bir süre pencere önünde sigara içerek polis ekiplerini beklediği öne sürüldü. Olay yerinde yapılan aramalarda toplam 6 boş kovan ele geçirildi.

ZANLI ZATEN ARANAN BİR SUÇLUYMUŞ

Olayda kullandığı ruhsatsız silahla yakalanan Menekşe K.’nin GBT sorgulamasında çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Zanlının, "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası olduğu ve polis tarafından her yerde arandığı belirlendi. Burçin Şahin’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, katil zanlısı kayınvalidenin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

