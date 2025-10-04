Şişli’de korku dolu anlar: İnşaat vincinin kolu öğrenci yurduna devrildi!

Olay, Fulya Mahallesi’nde meydana geldi. Bir inşaat sahasında kurulu olan vinç, nedeni henüz tespit edilemeyen bir arıza sonucu devrildi. Devrilen vincin kolu, yolun karşısında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Şişli Zübeyde Hanım Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nun duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yurt binasının duvarının bir bölümü yıkıldı ve vincin kolu binanın içine kadar girdi. Olay sırasında yurtta kalan öğrenciler büyük panik yaşadı.

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Yurtta görevli güvenlik personeli, olayın hemen ardından öğrencileri hızla tahliye etti. Yetkililer, tahliye işlemlerinin kısa sürede tamamlandığını ve binada kimsenin yaralanmadığını belirtti.

Olay yerinden edinilen bilgilere göre, öğrenciler, güvenlik görevlileri eşliğinde binadan tahliye edilirken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler, hem binanın güvenliğini sağlamak hem de vincin kaldırılması için çalışmalara başladı.