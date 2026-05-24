Şişli'de korkunç olay! 34 yaşındaki Defne Boz evinde ölü bulundu

Olay yerinde inceleme yapan doktorların ilk değerlendirmesinde ölümü şüpheli bulunan genç kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin saptanabilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Defne Boz’dan bir süredir haber alamayan ve durumundan endişe eden arkadaşları kontrol etmek amacıyla evine gitti. Kapıyı çalmalarına rağmen içeriden bir yanıt alamayan arkadaşları, durumu vakit kaybetmeden polis ekiplerine bildirdi.

Lavabo Girişinde Bulundu

İhbar üzerine adrese hızla emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen ikamete ulaşan polis ekipleri, çilingir yardımıyla dairenin kapısını açarak içeri girdi. Evde yapılan kontroller esnasında Defne Boz, lavabo girişinde hareketsiz halde yerde yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, Boz’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Geniş Çaplı Soruşturma Başlatıldı

Asayiş ve olay yeri inceleme ekiplerinin evde gerçekleştirdiği detaylı aramalarda, ilk belirlemelere göre herhangi bir intihar ya da veda notuna rastlanmadı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının evde yaptığı incelemelerin ardından, adrese gelen doktorun ölümü "şüpheli" olarak rapor etmesi üzerine adli süreç başlatıldı. Boz’un cansız bedeni, otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna götürülürken, cinayet büro ve ilçe emniyet ekipleri olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma yürütüyor.