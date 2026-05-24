Şişli'de korkunç olay! 34 yaşındaki Defne Boz evinde ölü bulundu

İstanbul'on Şişli ilçesinde, yakınlarının ve arkadaşlarının bir süredir haber alamadığı 34 yaşındaki Defne Boz, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Şişli'de korkunç olay! 34 yaşındaki Defne Boz evinde ölü bulundu
Yayınlanma:

Olay yerinde inceleme yapan doktorların ilk değerlendirmesinde ölümü şüpheli bulunan genç kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin saptanabilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Defne Boz’dan bir süredir haber alamayan ve durumundan endişe eden arkadaşları kontrol etmek amacıyla evine gitti. Kapıyı çalmalarına rağmen içeriden bir yanıt alamayan arkadaşları, durumu vakit kaybetmeden polis ekiplerine bildirdi.

Lavabo Girişinde Bulundu

İhbar üzerine adrese hızla emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen ikamete ulaşan polis ekipleri, çilingir yardımıyla dairenin kapısını açarak içeri girdi. Evde yapılan kontroller esnasında Defne Boz, lavabo girişinde hareketsiz halde yerde yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, Boz’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Geniş Çaplı Soruşturma Başlatıldı

Asayiş ve olay yeri inceleme ekiplerinin evde gerçekleştirdiği detaylı aramalarda, ilk belirlemelere göre herhangi bir intihar ya da veda notuna rastlanmadı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının evde yaptığı incelemelerin ardından, adrese gelen doktorun ölümü "şüpheli" olarak rapor etmesi üzerine adli süreç başlatıldı. Boz’un cansız bedeni, otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna götürülürken, cinayet büro ve ilçe emniyet ekipleri olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma yürütüyor.

Adana’da 4,9 büyüklüğünde deprem! Jeoloji uzmanı uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilirdiAdana’da 4,9 büyüklüğünde deprem! Jeoloji uzmanı uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilirdiGündem
şişli ölüm
Günün Manşetleri
Tarım Bakanlığı'ndan radikal karar!
Kılıçdaroğlu - Özel ekibi görüşecek! Temsilciler belli oldu
4 ilde kırmızı bültenli elebaşlarına şafak baskını!
Naci Görür'den Adana için deprem uyarısı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Meteoroloji’den son dakika bayram uyarısı!
İsrailli kurye tutuklu yargılanacak
“Bugün İran’a söylenen sözler yarın Türkiye’ye yönelecektir”
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırı
Çok Okunanlar
950 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 950 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Altın fiyatlarında son durum! 24 Mayıs 2026 gram, çeyrek ve yarım altın bugün kaç TL oldu? Altın fiyatlarında son durum! 24 Mayıs 2026 gram, çeyrek ve yarım altın bugün kaç TL oldu?
Yarın BİM'de neler var? BİM 25 Mayıs Pazartesi aktüel kataloğu Yarın BİM'de neler var? BİM 25 Mayıs Pazartesi aktüel kataloğu
Meteoroloji’den son dakika bayram uyarısı! Meteoroloji’den son dakika bayram uyarısı!
Adana’da 4,9 büyüklüğünde deprem! Jeoloji uzmanı uyardı Adana’da 4,9 büyüklüğünde deprem! Jeoloji uzmanı uyardı