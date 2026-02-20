Şişli'de korkutan yangın! Taksim yönü trafiğe kapandı
Şişli'de 9 katlı bir binanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda, Taksim istikametindeki trafik akışı geçici olarak durduruldu.
Olay, saat 10.00 sıralarında Şişli ilçesi İnönü Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi.
Cadde üzerindeki 9 katlı bir binanın bacasında yangın çıktı. Bacadan yükselen yoğun dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale etti. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yangın, binanın diğer alanlarına sıçramadan ve büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan kimse olmadı.
Yangın ve ekiplerin söndürme çalışmaları sebebiyle Cumhuriyet Caddesi'nin Taksim yönü bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla detaylı inceleme başlattı.