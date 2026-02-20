Şişli'de korkutan yangın! Taksim yönü trafiğe kapandı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale etti. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yangın, binanın diğer alanlarına sıçramadan ve büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan kimse olmadı.