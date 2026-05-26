Şişli'de silahlı saldırı! İş yeri önünde vurulan bir kişi hastaneye kaldırıldı

Olay, saat 02.00 sıralarında Şişli ilçesine bağlı Gülbahar Mahallesi Beşinci Yıldız Sokak'ta meydana geldi. Kimliği henüz bilinmeyen kişi veya kişiler, bir iş yerinin önünde duran şahsa silahla ateş açtı. Hedef alınan kişi, açılan ateş sonucu yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralanan şahsa olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı, buradaki müdahalesinin ardından ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

RESTORANIN CAMLARI KIRILDI, SOKAK TRAFİĞE KAPATILDI

Bölgeye ulaşan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak sokağı trafiğe kapattı. Ardından olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği alanda delil toplama çalışması yürüttü. Silahlı saldırı sırasında açılan ateş sonucu kurşunların isabet ettiği bir restoranın camları da kırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin alandaki çalışmalarını tamamlamasının ardından, trafiğe kapatılan sokak yeniden ulaşıma açıldı.

Polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirip olay yerinden ayrılan kişi ya da kişileri yakalamak amacıyla geniş kapsamlı bir arama çalışması başlattı. Soruşturma süreci devam ediyor.