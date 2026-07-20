Şişli'de yol kenarında erkek cesedi bulundu

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Paşa Mahallesi'nde yer alan Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli çıkışındaki yol kenarında bir erkek cesedi bulundu. Saat 18.00 sıralarında bölgedeki yeşil alandan geçen vatandaşlar, otların arasında hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi.

TÜNEL ÇIKIŞINDA HAREKETSİZ YATAN ŞAHSIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, yerde yatan şahıs üzerinde yaptıkları ilk tıbbi kontrolde kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve sağlık ekiplerinin olay yerinde yürüttüğü tespit çalışmalarında, cansız bedenin 36 yaşındaki Alaeddin İpek'e ait olduğu saptandı.

Ekiplerin olay yerindeki bulgular üzerinden yaptığı ilk değerlendirmelere göre, Alaeddin İpek'e ait cesedin birkaç gündür yol kenarındaki söz konusu yeşillik alanda bulunduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay yerindeki kriminal inceleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.