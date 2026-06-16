Şişli'den kaybolan Merve Sezer her yerde aranıyor: Polis harekete geçti

İstanbul'da yaşayan 17 yaşındaki genç kız Merve Sezer'den, 09.06.2026 tarihinden bu yana haber alınamıyor. Genç kızın ailesi ve emniyet ekipleri, Merve'nin yerini tespit etmek için seferber oldu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Şişli'den kaybolan Merve Sezer her yerde aranıyor: Polis harekete geçti
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Merve Sezer'in en son İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Fulya semtinde görüldüğü tespit edildi. Son görüşmesinin ardından kendisinden bir daha iletişim sağlanamayan Sezer için ailesi, emniyet birimlerine resmi kayıp başvurusunda bulundu.

Yardım Çağrısı: Her Bilgi Önemli

Emniyet ekipleri ve genç kızın ailesi, vatandaşlardan yardım bekliyor. Merve Sezer'i en son gören, kendisiyle iletişim kuran veya nerede olduğuna dair herhangi bir bilgiye sahip olan herkesin, en yakın polis merkezine başvurması ya da doğrudan ailesine bilgi vermesi hayati önem taşıyor.

Ailenin verdiği bilgilere göre, kayıp Merve Sezer ile ilgili her türlü bilgi için aşağıdaki iletişim numarasından ulaşılabiliyor:0544 779 74 00

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