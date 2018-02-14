Kayseri'de birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

Kayseri'de birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, birinci derece sit alanında izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yeşilhisar ilçesinde bulunan Selik Tepe mevkisinde izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen D.K, L.Ö, G.M, R.D, N.A. ve O.K. ile Aziz Georgios Kilisesi çevresinde dedektörle arama yapan E.B. suçüstü yakalandı.



Gözaltına alınan zanlılarla birlikte kazı malzemeleri ve dedektör cihazı ele geçirildi.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.