Sitenin bahçesinde korkunç manzara! Eski eşler hayatını kaybetmiş halde bulundu

İstanbul Çekmeköy'de boşandıkları öğrenilen S.Ö. ve Ş.A., bir sitenin bahçesinde ölü bulundu. Olay öncesi binada tartıştıkları tespit edilen eski çiftin cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sitenin bahçesinde korkunç manzara! Eski eşler hayatını kaybetmiş halde bulundu
Yayınlanma:

Olay, İstanbul'un Çekmeköy ilçesine bağlı Taşdelen Mahallesi'nde meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar, bir sitenin bahçesinde bir kadın ve erkeğin hareketsiz şekilde yattığını fark ederek durumu vakit kaybetmeden polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık görevlileri, yaptıkları ilk kontrolde her iki kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yürüttüğü ilk çalışmalarda, hayatını kaybeden kişilerin 36 yaşındaki S.Ö. ile 31 yaşındaki Ş.A. olduğu tespit edildi. Emniyetin bölgedeki araştırmaları, daha önceden boşandıkları anlaşılan eski çiftin ölü bulunmadan önce bina içerisinde aralarında bir tartışma yaşandığını ortaya çıkardı.

SAVCILIK DEVREDE

Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısı, olayın yaşandığı alanda detaylı incelemelerde bulundu. Olay yerindeki tetkiklerin ve kimlik tespitlerinin tamamlanmasının ardından S.Ö. ve Ş.A.'nın cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Emniyet güçlerinin olayın tam olarak nasıl geliştiğini aydınlatmak amacıyla başlattığı soruşturma sürüyor.

11 kişi hayatını kaybetmişti: Sinem Apartmanı davasında bilirkişi raporu geldi!11 kişi hayatını kaybetmişti: Sinem Apartmanı davasında bilirkişi raporu geldi!Gündem
Fenerbahçe'de beklenen imza atıldı: Vedat Muriqi ile 3 yıllık sözleşmeFenerbahçe'de beklenen imza atıldı: Vedat Muriqi ile 3 yıllık sözleşmeSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

Çekmeköy
Günün Manşetleri
Vatan Partisi'nden Soma Termik Santrali için kritik çağrı!
Hafta sonuna şok uyarı! MGM 34 şehirde alarm verdi
KOBİ’lerin Yeşil Dönüşümüne Güçlü Finansman Desteği
Bu mesajları aldıysanız dikkat
26 İlde dev DEAŞ operasyonu
İran operasyonlarının faturası ABD'yi vurdu!
Adalar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu
15 İl için sarı kodlu şiddetli sağanak ve fırtına uyarısı
İstanbul Emniyeti kamera kayıtlarından buldu!
CHP'li Cemil Tugay partisinden istifa etti
Çok Okunanlar
Hafta sonuna şok uyarı! MGM 34 şehirde alarm verdi Hafta sonuna şok uyarı! MGM 34 şehirde alarm verdi
"Sana sürprizim var" dedi, eşini kahve kupasıyla katletti! "Sana sürprizim var" dedi, eşini kahve kupasıyla katletti!
1 milyon 300 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 1 milyon 300 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
15 İl için sarı kodlu şiddetli sağanak ve fırtına uyarısı 15 İl için sarı kodlu şiddetli sağanak ve fırtına uyarısı
19 Haziran 2026 bugün altın fiyatları çakıldı! Gram, Çeyrek ve Yarım Altın ne kadar oldu? 19 Haziran 2026 bugün altın fiyatları çakıldı! Gram, Çeyrek ve Yarım Altın ne kadar oldu?