Sitenin bahçesinde korkunç manzara! Eski eşler hayatını kaybetmiş halde bulundu

Olay, İstanbul'un Çekmeköy ilçesine bağlı Taşdelen Mahallesi'nde meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar, bir sitenin bahçesinde bir kadın ve erkeğin hareketsiz şekilde yattığını fark ederek durumu vakit kaybetmeden polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık görevlileri, yaptıkları ilk kontrolde her iki kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yürüttüğü ilk çalışmalarda, hayatını kaybeden kişilerin 36 yaşındaki S.Ö. ile 31 yaşındaki Ş.A. olduğu tespit edildi. Emniyetin bölgedeki araştırmaları, daha önceden boşandıkları anlaşılan eski çiftin ölü bulunmadan önce bina içerisinde aralarında bir tartışma yaşandığını ortaya çıkardı.

SAVCILIK DEVREDE

Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısı, olayın yaşandığı alanda detaylı incelemelerde bulundu. Olay yerindeki tetkiklerin ve kimlik tespitlerinin tamamlanmasının ardından S.Ö. ve Ş.A.'nın cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Emniyet güçlerinin olayın tam olarak nasıl geliştiğini aydınlatmak amacıyla başlattığı soruşturma sürüyor.