Sivas'ta 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici adaylistelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Sivas'ta siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
Vatan Partisi
Sivas merkez: Cumhur Akbulut
Adalet ve Kalkınma Partisi
Sivas merkez: Hilmi Bilgin
Akıncılar: Hasan Şen
Altınyayla: Sinan Akbulut
Divriği: Halit Yazıcı
Doğanşar: Şerif Yürük
Gemerek: Remzi Kılıçdağı
Gölova: Osman Demirbağ
Gürün: Feyzullah Arslan
Hafik: Mitat İlhan
İmranlı: Murat Sevindik
Kangal: Mehmet Öztürk
Koyulhisar: İlhan Eren
Suşehri: Fazlı Yüksel
Şarkışla: Ahmet Turgay Oğuz
Ulaş: Cemalettin Karacalar
Yıldızeli: Mehmet Sabit Karakaş
Zara: Sayıt Ahmet Pala
Cumhuriyet Halk Partisi
Sivas merkez: Ali Akyıldız (Millet İttifakı)
Akıncılar: Necati Us (Millet İttifakı)
Altınyayla: Nurettin Çiftçi (Millet İttifakı)
Divriği: Hakan Gök (Millet İttifakı)
İmranlı: Murat Açıl (Millet İttifakı)
Kangal: Gökhan Emen (Millet İttifakı)
Şarkışla: Ayfer Temel (Millet İttifakı)
Ulaş: Murat Sulakçı (Millet İttifakı)
Yıldızeli: Bülent Yücel (Millet İttifakı)
Zara: Kudsi Cantürk (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Sivas merkez: Memet Er
Akıncılar: Murat Sevinç
Altınyayla: Nazım Subaşı
Doğanşar: Halil Balık
Gemerek: Yurt Koç
Gölova: Halil Önge
Gürün: Nami Çiftçi
Hafik: Selahattin Çuhadaroğlu
İmranlı: Necmi Vural
Kangal: Eren Derviş Akpınar
Koyulhisar: Osman Epsileli
Suşehri: Candan Ersoy
Şarkışla: Cemil Çelik
Ulaş: Turan İlbey
Yıldızeli: Ozan Ercan
Zara: Fatih Çelik
İYİ Parti
Doğanşar: Serdar Gülaçtı (Millet İttifakı)
Gemerek: Recep Gariper (Millet İttifakı)
Suşehri: Ali Tercanlıoğlu (Millet İttifakı)
Şarkışla: Turgay Şahin
Saadet Partisi
Sivas merkez: Melih Seçilmiş
Akıncılar: Mehmet Koçak
Altınyayla: Kazım Duman
Divriği: Adem Kartal
Doğanşar: Sefa Bekir Uluçak
Gemerek: İsmail Yeşildağ
Gölova: Hüseyin Yaman
Gürün: Hüseyin Bal
Hafik: Veysel Tekneci
İmranlı: Talat Özer
Kangal: Mehmet Eligüzel
Koyulhisar: Ahmet Oruç
Suşehri: Halim Uzun
Şarkışla: Ömer Faruk Koç
Ulaş: Adem Işık
Yıldızeli: Ömer Alma
Zara: Mustafa Doğan
Bağımsız Türkiye Partisi
Sivas merkez: Yunus Çınar
Akıncılar: Zehra Aytak
Altınyayla: Abdülsamed Çınar
Divriği: Saliha Nur Tanış
Doğanşar: Hatice Kübra Kılınç
Gemerek: Seyfullah Polat
Gölova: Sedanur Kılıç
Gürün: Sevgi İpek
Hafik: Yalçın Boyraz
İmranlı: Fatih Yusuf Sarıca
Kangal: Ayşenur Yılmaz
Koyulhisar: Gülşah Aslan
Suşehri: Yusuf Çınar
Şarkışla: Gülsün Çınar
Ulaş: Gülbahar İzgi
Yıldızeli: Adem Genç
Zara: Hacı Ada
Büyük Birlik Partisi
Sivas merkez: Doğan Ürgüp
Doğanşar: Kuddusi Serin
Gemerek: Mustafa Demir
Kangal: Ahmet Kürşad Apaydın
Suşehri: Ayhan Özer
Şarkışla: Mahir Arı
Ulaş: Kadir Aydın
Yıldızeli: Bahattin Aydın
Türkiye Komünist Partisi
Sivas merkez: Cem Taylan Erden
Demokratik Sol Parti
Sivas merkez: Recep Bozdağ
Bağımsız
Akıncılar: Ahmet Aydın
Divriği: Adalet İnce
Doğanşar: Emin Karaman
Gemerek: Hakan Güneş
Gölova: Mustafa Şengül
Yıldızeli: Ahmet Arkaz
Sivas'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Sivas'ta 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici adaylistelerindeki incelemeler tamamlandı.