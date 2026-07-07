Sivas Demir Çelik’te tabutlu eylem: Maaş yok, üretim yok, işçiler ayakta

İşçiler, fabrikanın yeniden üretime başlamasını ve haklarının iade edilmesini istiyor.



Sivas Demir Çelik işçileri, aylardır mağdur, seslerini duyan tek bir yönetici yok.



Emekçiler, geçmiş dönemden ödenmeyen maaşları ve tazminatları için bir kez daha ses yükseltti.



Sivas Demir Çelik fabrikasının gıyabi cenaze namazını kılarak tabutlu eylem yapan işçiler, fabrikaya sahip çıkmayan Ak Parti hükümetine tepki gösterdiler.



Yaklaşık 600 işçinin çalıştığı fabrikada çalışan sayısı 350'ye kadar düştü. Farika, 5 ay önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredildi. Üretim durdu.



İşçiler, AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler'in kapısını da çaldı. Emekçilerin dediğine göre, Güler fabrikanın 8 yıldır kapalı olduğunu söyledi, emekçileri dikkate almadı. Güler'e göre fabrika çok bakım istiyor, yeniden çalıştırılması zor.



İnşaat demiri üretimi yapılan fabrikanın yeniden faaliyete geçmesini talep eden işçiler, yetkilileri göreve çağırdı.

