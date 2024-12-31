Sivas depremi sonrası Naci Görür'den önemli açıklama!
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Sivas'ta dün gece meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Ulaş ilçesi olduğunu ve yerin 8,41 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi, sarsıntının büyüklüğünü 4.3 olarak kaydetti.
Deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.
Görür, sarsıntının Ecemiş Fay Zonu üzerinde meydana geldiğini vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:
"Demin Kertmekaracaören-Ulaş/Sivas’ta 4.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu deprem, Ecemiş Fay Zonunda meydana geldi.
Daha önce belirttiğim gibi, 6 Şubat depremlerinin enerji transferinin bu sarsıntıda etkili olduğunu düşünüyorum."
Görür’ün açıklamaları, bölgede olası yeni depremlere karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda bir uyarı niteliği taşıyor. Sivas ve çevresindeki vatandaşlar ise sarsıntının ardından endişeli bekleyişini sürdürüyor.