Sivas depremi sonrası Naci Görür'den önemli açıklama!

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Sivas'ta dün gece meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Sivas depremi sonrası Naci Görür'den önemli açıklama! - Resim: 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Ulaş ilçesi olduğunu ve yerin 8,41 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. 



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Sivas depremi sonrası Naci Görür'den önemli açıklama! - Resim: 2

Öte yandan Kandilli Rasathanesi, sarsıntının büyüklüğünü 4.3 olarak kaydetti.

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Sivas depremi sonrası Naci Görür'den önemli açıklama! - Resim: 3

Deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

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Sivas depremi sonrası Naci Görür'den önemli açıklama! - Resim: 4

Görür, sarsıntının Ecemiş Fay Zonu üzerinde meydana geldiğini vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

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Sivas depremi sonrası Naci Görür'den önemli açıklama! - Resim: 5

"Demin Kertmekaracaören-Ulaş/Sivas’ta 4.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu deprem, Ecemiş Fay Zonunda meydana geldi.

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Sivas depremi sonrası Naci Görür'den önemli açıklama! - Resim: 6

Daha önce belirttiğim gibi, 6 Şubat depremlerinin enerji transferinin bu sarsıntıda etkili olduğunu düşünüyorum."

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Sivas depremi sonrası Naci Görür'den önemli açıklama! - Resim: 7

Görür’ün açıklamaları, bölgede olası yeni depremlere karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda bir uyarı niteliği taşıyor. Sivas ve çevresindeki vatandaşlar ise sarsıntının ardından endişeli bekleyişini sürdürüyor.

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deprem Prof. Dr. Naci Görür