Sivas Divriği'de kaybolan 11 aylık Büşra bebek olayında şok gelişme! Anne ve baba dahil 6 gözaltı

Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyünde 10 Eylül tarihinden bu yana kayıp olarak aranan 11 aylık Büşra Balıkçı soruşturmasında seyir tamamen değişti.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Sivas Divriği'de kaybolan 11 aylık Büşra bebek olayında şok gelişme! Anne ve baba dahil 6 gözaltı
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Komandolar, AFAD ve iz takip köpekleriyle dağ taş aranırken, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri korkunç bir iddiayı ortaya çıkardı. Annenin "Bebeği para karşılığı yabancılara verdiler" şeklindeki itiraf ve iddialarının ardından anne Elif Balıkçı ve baba dahil 6 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRERKEN GELEN ÇELİŞKİLİ İFADELER

Göndüren köyü kırsalında çadırda yaşayan ailenin 11 aylık bebeği Büşra'nın kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan operasyonda şüpheler aileye yöneldi:

Bölgeye sevk edilen jandarma asayiş timleri, komando birlikleri, AFAD ve iz takip köpekleri İHA destekli geniş çaplı arazi taraması başlattı.
Arama çalışmaları sürerken aile üyelerinin güvenlik güçlerine verdikleri beyanlar arasındaki tutarsızlıklar ve çelişkiler tespit edilerek soruşturma adli boyuta taşındı.

ANNENİN ŞOK İTİRAFI: "GECE BEYAZ BİR ARAÇ GELDİ, BABASI BEBEĞİ VERDİ"

Soruşturmanın seyrini değiştiren gelişme, anne Elif Balıkçı’nın yeniden alınan sorgusunda yaşandı:

Anne Balıkçı ifadesinde, olay gecesi çadırların bulunduğu alana beyaz renkli bir otomobilin yanaştığını iddia etti.
Araçtan inen şahıslardan birinin çadıra girdiğini öne süren anne, bebeğin babası tarafından bu kişilere para karşılığında teslim edildiğini ve olayın çevredekiler tarafından bilindiği halde örtbas edilerek "kayboldu" süsü verildiğini ileri sürdü.

ANNE VE BABA DAHİL 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Kan donduran iddiaların ardından adli makamlar derhal düğmeye bastı:

Alınan ifadeler doğrultusunda ilk etapta bebeğin babası ve olayla irtibatlı olduğu değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmanın ilerleyen saatlerinde çelişkili beyanları ve suç ortaklığı şüphesi nedeniyle anne Elif Balıkçı da gözaltına alınarak şüpheli sayısı 6'ya yükseldi.

Jandarmadaki işlemleri süren zanlılar için ek gözaltı süresi talep edilirken, şüphelilerin çapraz sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Güvenlik güçleri bir yandan dağlık arazideki fiziki arama çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan bebeğin götürülmüş olabileceği adreslere yönelik operasyonel takibini sürdürüyor.

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