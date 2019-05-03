Sivas merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın hücre evlerine yönelik operasyonda 1'i infaz koruma memuru 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas, Manisa, Eskişehir, Mardin ve Kocaeli'de operasyon düzenlendi.



Öğrenci yapılanması içerisinde yer aldığı, hücre evlerinden sorumlu olduğu, örgüt hiyerarşisinde "ev abisi" pozisyonunda faaliyet yürüttüğü, bu evlerin gıda ihtiyaçlarını karşıladığı, örgüt tarafından askeri sınavlara hazırlandığı ve yurt dışında görevlendirilmek istendiği öne sürülen infaz koruma memuru A.K. ile E.A, Y.K, E.K. ve D.Ç. gözaltına alındı.



D.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 4 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

