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Sivas Muş ve Niğde'de okullar tatil mi? (9 Ocak 2019 Kat Tatili)

Niğde Valiliği yoğun kar yağışı buzlanma ve olumsuz hava koşullarından dolayı 9 Ocak Çarşamba günü okulların tatil edildiğini açıkladı. Muş Valiliği de okulların yarın tatil edildiğini açıkladı. Sivas Valiliği de okulların tatil edildiğini duyurdu.

Sivas Muş ve Niğde'de okullar tatil mi? (9 Ocak 2019 Kat Tatili)

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

Niğde
Kar yağışının devam etmesi ve buzlanma beklentisi nedeniyle ilimiz Niğde Merkez, ilçe, köy ve kasabalarda 9 Ocak 2019 Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca, hamile ve engelli personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır.

Muş
Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verilecek. 

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına, tipi ve çığ beklentisi nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde eğitim yapılamayacağı bildirildi. 

Sivas
 Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda gün boyu aralıklarla kar yağışının devam edeceği ve kuvvetli buzlanma, don olayı ile rüzgar beklendiği belirtildi. 
Bu nedenle öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il merkezi ile ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ile rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi. 

Açıklamada, hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp ile böbrek yetmezliği, kanser ve başka kronik ağır hastalığı bulunan kamu personelinin de izinli sayılacağı aktarıldı.

Etiketler; #muş valiliği #niğde valiliği
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