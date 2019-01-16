Denizli'de 7 ilçe ile Pamukkale ve Honaz ilçelerindeki bazı mahallelerde, ayrıca Babadağ ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime bir gün süreyle ara verildi. Sivas'ta etkili olması beklenen yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle bugün il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi. Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle iki ilçedeki taşımalı okullarda eğitime ara verildi.

Denizli'de 7 ilçe ile Pamukkale ve Honaz ilçelerindeki bazı mahallelerde, ayrıca Babadağ ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime bir gün süreyle ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Baklan, Bekilli, Buldan, Çal, Çivril, Güney ve Serinhisar ilçelerinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.



Söz konusu ilçelerde eğitime bir gün süreyle ara verildiği aktarılan açıklamada, ayrıca, "Pamukkale ilçesinde Gözler, Belenardıç, Uzunpınar, Güzelpınar, Akdere ve Cankurtaran mahalleleri ile Babadağ ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere, Honaz ilçesi Akbaş ve Karaçay mahallelerindeki okullar ve bu mahallelerden taşımalı eğitimle gelen öğrencilere bir gün süreyle okullar bugün tatil edilmiştir." ifadesi kullanıldı.



Sivas

Sivas'ta etkili olması beklenen yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle bugün il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün verileri doğrultusunda bugün sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma, don olayı ve yüksek kesimlerde şiddetli rüzgar beklendiği belirtildi.

Açıklamada, öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il merkezi ile ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ile rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği, hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp ile böbrek yetmezliği, kanser ve başka kronik ağır hastalığı bulunan kamu personelinin de izinli sayılacağı bildirildi.





Sakarya

Sakarya'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 ilçede eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde etkisini devam ettiren kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitimin tatil edilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Bu kapsamda Akyazı, Hendek, Taraklı ve Karapürçek ilçelerinde eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, diğer ilçelerde ise eğitimin devam ettiği aktarıldı.

Dün yapılan açıklamada, Akyazı ve Hendek ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirilmişti.