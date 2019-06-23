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Sivas sokakları su altında kaldı

Kuvvetli sağanak sonrası Sivas sokakları su altında kaldı. Ordu'da heyelan ve su taşkınları yaşandı.

Sivas sokakları su altında kaldı

Sivas'ta kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu. 

Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. 

Göle dönen sokaklarda esnaf, tıkanan mazgalları açmaya çalıştı.

Kuvvetli yağış Ordu'da da etkili oldu. Heyelan ve su taşkınları meydana geldi. 

Taşkınlar altyapı ve yollarda hasara yol açtı. Bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi yaşandı. 

Kayseri'de dere yatakları taştı, sele neden oldu. 

Bahçe duvarları yıkıldı. 

Sağanak sonrası bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Sivas
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