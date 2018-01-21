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Sivas'ta 125 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 125 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Sivas'ta 125 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 125 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 6, ilçelerden Doğanşar'da 5, Gürün'de 18, Hafik'te 15, İmranlı'da 28, Kangal'da 14, Koyulhisar'da 1, Suşehri'nde 3, Zara'da 35 olmak üzere 125 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

Eğriçimen Yaylası'nda kış güzelliği
Öte yandan Koyulhisar ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu. Özellikle ilkbaharda doğal güzelliğiyle büyüleyen yayla, kışın da doyumsuz manzarasıyla dikkati çekiyor.
İlkbahar ve yaz mevsiminde çok sayıda vatandaşın uğrak yeri olan yayla, kışın görsel şölen sunuyor.
Kar kalınlığının yaklaşık 50 santimetreyi bulduğu yaylada soğuk havanın etkisiyle göletler buz tuttu.

Etiketler; #Eğriçimen Yaylası #kapalı köy yolları #Sivas
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