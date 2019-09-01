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Sivas'ta 2 tır çarpıştı: 2 yaralı

Suşehri ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu sürücüler ağır yaralandı.

Sivas'ta 2 tır çarpıştı: 2 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu sürücüler ağır yaralandı.

İran Uyruklu Eslan Azizzadeh yönetimindeki 62 E 500 İran plakalı tır, D-100 karayolu Akçaağıl köyü yakınlarında, Şahin Uluç (21) idaresindeki 34 VEM 36 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada araçta sıkışan sürücüler, Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Ağır yaralanan sürücüler, kaldırıldıkları Suşehri Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #tır #Suşehri
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