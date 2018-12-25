Sivas Valisi Salih Ayhan Twitter'dan duyurdu... Sivas'ta ilk ve orta dereceli okullar ile liseler 26 Aralık 2018 Çarşamba günü tatil edildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan Twitter hesabından yaptığı açıklamada Sivas'ta 26 Aralık 2018 Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullar ile liselerin tatil edildiğini duyurdu.



Ayhan, "Sivas il genelinde 26.12.2018 Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitime 1(bir) gün ara veriyoruz" dedi.



Öğrencilere seslenen Vali Ayhan, "Dışarı çıkmayacağınıza ve bol kitap okuyacağınıza inanıyorum." diye yazdı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve ani sıcaklık değişimi beklendiğinden, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verileceği belirtildi.



Açıklamada, hamile ve engelli kamu personellerinin de izinli sayılacağı bildirildi.



Ayhan'ın paylaşımı şöyle;

Sevgili Çocuklar, gece yarısından itibaren şehrimizde yoğun kar yağışı beklendiğinden, Sivas il genelinde 26.12.2018 Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitime 1(bir) gün ara veriyoruz. Dışarı çıkmayacağınıza ve bol kitap okuyacağınıza inanıyorum.









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