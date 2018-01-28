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Sivas'ta 65 köy yolunda ulaşıma kar engeli

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 65 köye ulaşım sağlanamıyor.

Sivas'ta 65 köy yolunda ulaşıma kar engeli

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 65 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 3, ilçelerden Divriği'de 12, Gemerek'te 3, Gürün'de 13, Hafik'te 2, İmranlı'da 8, Kangal'da 10, Şarkışla'da 8, Yıldızeli'de 5 ve Zara'da 1 olmak üzere 65 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. 

Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

Etiketler; #Sivas #kar yağışı #köy yolu
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