Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Mursal köyü sakinleri, altın madeni arama çalışmalarına geçit vermiyor. Maden Tetkik Genel Müdürlüğü yetkililerini köye almayan vatandaşlar olayı yargıya taşıdı. Şirket ise salı günü köye gelerek sondaj çalışmalarına başlanacağını duyurdu.

Sivas'ın Dilivri ilçesinde altın madeni aranmak istemesi köylüleri alarma geçirdi.



Köy sakinleri Yuva ve Attepe bölgelerinde maden aramak amacıyla yapılmak istenen sondaj çalışmalarına izin vermedi.



Maden Tetkik Genel Müdürlüğü yetkililerini bölgeye yaklaştırmayan köylüler Sivas Valisi Davut Gül'ü ziyaret ederek konu hakkında bilgi aldı.



Bölgede maden araması yapılmasını istemeyen köylüler mücadeleyi sürdürmeye kararlı.



Öte yandan Salı günü şirket yetkililerinin köye tekrar geleceği ve sondaj çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.



ulusal.com.tr



