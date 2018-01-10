banner965
Ardahan'da bugün okullar tatil edildi
Ardahan'da bugün okullar tatil edildi
Erdoğan: Çalışmalarımızı sürdüreceğiz
Erdoğan: Çalışmalarımızı sürdüreceğiz
İzmir'de deprem
İzmir'de deprem
HDP'li Hasip Kaplan'dan provokasyon
HDP'li Hasip Kaplan'dan provokasyon

Sivas'ta bıçaklı kavga: Kerem Yanardağ hayatını kaybetti, Doğukan Çetintaş ağır yaralı

Sivas'ta kavga sırasında bıçaklanan Kerem Yanardağ hayatını kaybetti, Doğukan Çetintaş ise ağır yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kaçan Ece Ayşe Y. ve kavga sırasında yanında bulunan A.İ, Akdeğirmen Mahallesi'ndeki evlerinde gözaltına alındı

Sivas'ta bıçaklı kavga: Kerem Yanardağ hayatını kaybetti, Doğukan Çetintaş ağır yaralı

Sivas'ta kavga sırasında bıçaklanan iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdülvahabi Gazi Mahallesi Çağlayan Sokağı'nda müstakil bir evde alkol alan 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Evin dışında devam eden kavga sırasında Kerem Yanardağ (18) ve Doğukan Çetintaş bıçakla yaralandı.

Ece Ayşe Y. (20) tarafından bıçaklandığı iddia edilen bu kişilerden Yanardağ, kaldırıldığı Sivas Numune Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çetintaş ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan Ece Ayşe Y. ve kavga sırasında yanında bulunan A.İ, Akdeğirmen Mahallesi'ndeki evlerinde gözaltına alındı.

Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Bu arada, Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Etiketler; #yaralama #Sivas #kavga #cinayet
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Akademisyenlere yurt dışı imkanı tanıyan yönetmelik yayımlandı
Sonraki Haber
Tunus'ta hayat pahalılığı protestoları
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.